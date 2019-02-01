В Оренбуржье женщина убила двух своих сыновей

Правоохранительными органами Оренбуржья по подозрению в убийстве двух мальчиков задержана их мать - 35-летняя жительница поселка Акбулак. Женщина призналась в содеянном.

Как сообщил в пятницу Следственный комитет по региону, преступление было совершено накануне.

- По версии следствия, днем, 31 января 2019 года, женщина, находясь в жилом доме в поселке Акбулак, задушила своих сыновей двух и семи лет, - уточнили в СУ СК РФ по Оренбургской области.

Задержанная созналась в содеянном, однако пояснить мотивы своего поступка следователям не смогла. По данным СК, женщина находится в отпуске по уходу за ребенком, отец детей трудится разнорабочим в Москве.

В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

При расследовании уголовного дела, возбужденного по факту убийства двух малолетних (пункты "а" и "в" части 2 статьи 105 УК РФ) будет проведен комплекс экспертиз - в том числе и психолого-психиатрическая, которая даст ответ о вменяемости женщины.

Кроме того, правоохранительные органы дадут оценку действиям (бездействию) сотрудников органов профилактики и здравоохранения.