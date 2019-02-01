В Самаре на детской площадке на двух девочек упала глыба льда

Следственное управление СК РФ по Самарской области выяснит причины и обстоятельства травмирования детей на площадке в четверг 31 января, сообщило ведомство.

Как рассказали в ведомстве, 1 февраля в СМИ появились публикации, в которых указывалось, что на детской площадке в Промышленном районе Самары на двух девочек упала глыба льда. Дети пострадали.

В полиции начали доследственную проверку. СУ СК по региону инициировало изъятие из полиции материалы проверки по этому факту "в целях всестороннего и полного выяснения причин и обстоятельств происшествия, а также степени тяжести телесных повреждений, причиненных подросткам".

После поступления материалов будет проведена доследственная проверка.