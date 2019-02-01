В Самаре покажут написанные нефтью картины

В Самаре в понедельник, 4 февраля, откроется выставка единственного в мире художника, профессионального инженера-нефтяника, пишущего нефтью. Необычную экспозицию разместят в самарском Политехе, сообщили "РГ" в пресс-службе СамГТУ.

Художник-самородок Марсель Шайдуллин назвал свою персональную выставку "Моя дорога к нефти". Он говорит, что все началось с обычного нефтяного масляного пятна на спецовке. Инженер по бурению увидел в нем облака, окружающую природу и даже очертания буровой вышки. Так в голову нефтяника пришла мысль, а почему бы не использовать это полезное ископаемое для творчества?

Оказалось, что рисовать "черным золотом" не так просто. В чистом виде нефть стекает с холста. "Я поэкспериментировал с разными веществами, подобрал идеальный состав, который "превращает" нефть в краску", - признался творец.

Марсель - не единственный в мире художник, который пишет нефтью. Но зато среди них точно нет ни одного профессионального нефтяника. Он уже 13 лет работает инженером по бурению на российских нефтяных и газовых месторождениях. И только три года назад всегда любивший рисовать Шайдуллин прошел курс масляной живописи. К слову, он собирается подать патентную заявку на уникальный рецепт, который использует для написания своих картин. На его работах в основном - коллеги-нефтяники и пейзажи в теплой золотисто-коричневой гамме.