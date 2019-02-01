В саратовской колонии 200 осужденных устроили беспорядки

В колонии особого режима ИК-7 Федеральной службы исполнения наказаний в Саратовской области произошли массовые беспорядки.

По данным УФСИН по региону, в колонии произошел конфликт между двумя группами осужденных, в котором приняли участие около 200 человек.

- Часть осуждённых не подчинились законным требованиям сотрудников учреждения, повредили мебель и некоторое другое имущество отрядов, - сообщает пресс-служба УФСИН.

Несколько осужденных в ходе конфликта получили легкие телесные повреждения, им была оказана медицинская помощь. Три четверти осужденных в акции неповиновения не участвовали. Всего в колонии отбывают наказание около 800 граждан, признанных особо опасными рецидивистами.

В исправительное учреждение прибыло руководство УФСИН, представители прокуратуры и общественной наблюдательной комиссии.

По словам председателя ОНК Владимира Незнамова, спецназ на территорию колонии не вводился, ситуацию удалось разрешить путем переговоров, которые продолжались около пяти часов.

Ситуация взята под контроль. Назначена служебная проверка, в колонию направлена комиссия центрального аппарата ФСИН России.