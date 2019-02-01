Новости

В Сибири спецназ уничтожил "боевиков" в 40-градусный мороз 11:42
Африканский сухогруз сел на мель на Дону 11:40
Умер актер из фильма "Кин-дза-дза!" Игорь Кан 11:40
В Башкирии перевернулся школьный автобус 11:35
В Петербурге по горячим следам задержаны автоугонщики 11:30
Kia вывела на тесты таинственный внедорожник 11:30
В Совфеде рассказали об ответе России на выход США из ДРСМД 11:25
Екатеринбуржцы обрушили Госуслуги при записи детей в школу 11:23
В Петербурге у мужины нашли похищенный в 90-е милицейский пистолет 11:16
Google оплатил штраф Роскомнадзора в 500 тысяч рублей 11:13
В курортном поселке на Кубани нашли две мины времен ВОВ 11:12
Картину Куинджи в Третьяковке защитили стеклом и сигнализацией 11:11
Лукашенко поздравил Кирилла с 10-летием со дня Патриаршей интронизации 11:09
Число жертв аномальных морозов в США возросло до 21 10:44
Новосибирские вирусологи разработали вакцину против Эболы 10:43
Истребитель F-35 сошел с ума 10:41
Автопарк каршеринга Москвы вырастет до 20 тыс. автомобилей в 2019 году 10:31
Иркутские детсады и школы закрыли на карантин 10:20
Российские военные получат 12 роботов-саперов "Уран-6" в 2019 году 10:18
В саратовской колонии 200 осужденных устроили беспорядки 10:13
Германия отказалась от разработки средств ПВО совместно с Украиной 10:00
Врач челябинской больницы оказался "вампиром" 09:56
В России подешевел еще один бюджетный кроссовер 09:53
В Кизляре сгорели два торговых центра 09:50
В Приангарье завели дело по факту ДТП с четырьмя жертвами 09:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему вырос импорт пальмового масла в Россию
Почему вырос импорт пальмового масла в Россию
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО
В феврале заработает ряд важных для россиян законов
В феврале заработает ряд важных для россиян законов
01.02.2019 10:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В саратовской колонии 200 осужденных устроили беспорядки

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В колонии особого режима ИК-7 Федеральной службы исполнения наказаний в Саратовской области произошли массовые беспорядки.

По данным УФСИН по региону, в колонии произошел конфликт между двумя группами осужденных, в котором приняли участие около 200 человек.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
В омской колонии введен чрезвычайный режим из-за массовой драки осужденных

- Часть осуждённых не подчинились законным требованиям сотрудников учреждения, повредили мебель и некоторое другое имущество отрядов, - сообщает пресс-служба УФСИН.

Несколько осужденных в ходе конфликта получили легкие телесные повреждения, им была оказана медицинская помощь. Три четверти осужденных в акции неповиновения не участвовали. Всего в колонии отбывают наказание около 800 граждан, признанных особо опасными рецидивистами.

В исправительное учреждение прибыло руководство УФСИН, представители прокуратуры и общественной наблюдательной комиссии.

По словам председателя ОНК Владимира Незнамова, спецназ на территорию колонии не вводился, ситуацию удалось разрешить путем переговоров, которые продолжались около пяти часов.

Ситуация взята под контроль. Назначена служебная проверка, в колонию направлена комиссия центрального аппарата ФСИН России.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Тюрьмы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Бунты в колониях
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Google оплатил штраф Роскомнадзора в 500 тысяч рублей
В Кизляре сгорели два торговых центра
Германия отказалась от разработки средств ПВО совместно с Украиной
США и Китай достигли понимания в вопросах двусторонней торговли
Италия отказалась признать Гуаидо главой Венесуэлы