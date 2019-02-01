В Ульяновске у 27 суворовцев выявлена патология легких

Число ульяновских суворовцев с выявленной патологией легких увеличилось до 27 человек. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе регионального минздрава. Ранее ведомство сообщало о 20 заболевших.

- По словам врачей, отклонения от нормы в состоянии здоровья молодых людей связаны с малоконтагиозным инфекционным заболеванием, которое не передается от человека к человеку. В настоящее время все воспитанники училища чувствуют себя удовлетворительно и не требуют госпитализации, - говорится в сообщении.

Изначально патологию выявили в ходе плановой флюорографии. В связи с массовыми проявлениями болезни областная санитарно-противоэпидемическая комиссия собралась на внеочередное заседание.

- По ее итогам было принято решение в срок до 6 февраля организовать диагностическое обследование всех воспитанников и сотрудников училища - более 800 человек, - рассказал министр здравоохранения Ульяновской области Сергей Панченко. - На территории училища проводится эпидемиологическое расследование с участием сотрудников Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области и Тюменского НИИ инфекционной патологии, в том числе эпидемиолога, инфекциониста и иммунолога. В работе комиссии принимают участие и военные медики Министерства обороны РФ. По итогам всех исследований заболевшим назначат необходимое лечение. Соответствующие расходы возьмет на себя минобороны.