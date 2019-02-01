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01.02.2019 10:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Иркутские детсады и школы закрыли на карантин

Текст: Ирина Штерман

С 1 февраля все школы и детские сады Иркутска закрыты на карантин. Соответствующий приказ подписан в департаменте образования Иркутска.

В настоящее время полностью или частично на карантине находятся 24 школы и 47 детских садов областного центра. Занятия приостановлены с минувшей субботы.

Кроме того, с 1 февраля карантин объявлен в ряде образовательных учреждений Катанского, Усть-Илимского, Качугского, Иркутского районов. Такие меры приняты для предотвращения дальнейшего нарастания заболеваемости ОРВИ и гриппом среди обучающихся.

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- Каждый год в период сезонного подъема заболеваемости образовательный процесс в школах и детских садах приостанавливается по согласованию с территориальными учреждениями Роспотребнадзора. Карантинный режим вводится, если заболело более 20 процентов участников учебно-воспитательного процесса. При этом каждое учреждение вправе продолжить обучение дистанционно: дать задание на дом с использованием электронных дневников, - отметила министр образования региона Валентина Перегудова.

Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, в условиях сезонного эпидемического подъема заболеваемости населения гриппом и ОРВИ усилена работа отделений неотложной медицинской помощи во взрослых и детских поликлиниках города Иркутска, куда можно обращаться по поводу остро протекающего заболевания. Врачи принимают как в кабинете, так и выезжают на дом.

Ежедневно, включая субботу и воскресенье, кабинеты неотложной помощи работают с 8-00 до 20-00 часов, врачи оказывают первичную медицинскую помощь в кабинетах, а также с выездом к пациенту на дом.

Справка "РГ"

За минувшую неделю зарегистрировано 18,89 тысячи случаев заболевания ОРВИ, из них 13,47 тысячи - среди детей. С начала эпидемического сезона лабораторно подтвержден диагноз "грипп" у 178 заболевших, в том числе у 151 ребенка. По данным лабораторного мониторинга, обнаружена циркуляция вируса гриппа А (H1N1) 2009, А (Н3N2), короновирусов и других респираторных вирусов.

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