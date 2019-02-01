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01.02.2019 10:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Новосибирские вирусологи разработали вакцину против Эболы

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые новосибирского Центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" завершили цикл испытаний препарата против лихорадки Эбола. Об этом сообщил Николай Красников, глава наукограда Кольцово, где расположен научный комплекс, передает ТАСС.

Фото: Pixabay
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По словам Красникова, в этом году завершились клинические испытания, вакцина готова к применению. Препарат проходил проверку в течение более чем полутора лет, он был создан в 2017 году, а его разработка началась еще раньше, после очередной крупной вспышки заболевания на африканском континенте.

Эпицентром эпидемии 2014-15 годов стала Гвинея, откуда вирус довольно быстро перешел на территорию соседних государств: Либерии, Сьерра-Леоне, Нигерии, Сенегала, Мали. Случаи заболевания также были выявлены в США и Испании. В общей сложности вирус поразил свыше 28,5 тысячи человек, из них более 11 тысяч скончались.

Несмотря на то что с эпидемией удалось справиться, в том числе благодаря усилиям российских медиков и ученых, до недавнего времени в мире не существовало эффективного универсального средства против лихорадки Эбола. Работы над созданием вакцины ведутся сразу в нескольких ведущих мировых центрах.

Общество Здоровье Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Эпидемия лихорадки Эбола
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