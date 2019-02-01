Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
01.02.2019,  
09:30
Текст:  Антон Валагин

Появилось новое фото ударного "Охотника"

В Сети появилось новое фото тяжелого ударного беспилотника "Охотник". Прототип тяжелого дрона сфотографировали на взлетно-посадочной полосе Новосибирского авиазавода, где прототип проходит цикл аэродромных испытаний, предшествующих первому полету.

Фото: PressTV / youtube.com
Копии американского стелс-беспилотника показали в Иране

Напомним, ударный беспилотник взлетной массой порядка 20 тонн разрабатывается КБ Сухого. Аппарат построен по схеме "летающее крыло", малозаметен для радаров и по ряду систем унифицирован с самолетом пятого поколения Су-57. Третий летный прототип истребителя участвует в испытаниях беспилотника - в частности, на борту Су-57 тестируется аппаратура связи "борт-борт". Предполагается, что "Охотник" будет сопровождать истребитель в полете, предупреждать летчика об угрозах и вскрытых целях., наносить удары по его команде.

Летный прототип ударного дрона собран в Новосибирске и летом 2018 года передан на летно-испытательную станцию. Аппарат выполнил ряд аэродромных тестов - в том числе разгон до 200 км/ч по ВПП. первый полет "Охотника" запланирован на 2019 год.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
фото
Фото: Wikimedia.org
Американская армия получит новую модификацию ПТРК Javelin 31.01.2019
Т-90С сфотографировали на территории вьетнамской танковой части 29.01.2019
"Летающие танки" поддержат ливийских военных в ходе боев за Сабху 29.01.2019
разработки
Фото: Пресс-служба ЮВО
Под Ростовом саперы апробировали защитный костюм с климат-контролем 31.01.2019
Информация о неизвестном конкуренте "Арматы" появилась в Сети 29.01.2019
США начали производство нового ядерного оружия 29.01.2019
испытания
Фото: PressTV / youtube.com
Копии американского стелс-беспилотника показали в Иране 31.01.2019
У новейшего авианосца США нашли критическую проблему 31.01.2019
Системы ударного беспилотника "Охотник" испытают на Су-57 30.01.2019