Появилось новое фото ударного "Охотника"

Прототип БЛА по НИР "Охотник-Б" для ВКС России на ВПП НАЗ имени Чкалова. pic.twitter.com/TEY5Tks49T — Владимир З. (@VladZinen) 31 января 2019 г.

В Сети появилось новое фото тяжелого ударного беспилотника "Охотник". Прототип тяжелого дрона сфотографировали на взлетно-посадочной полосе Новосибирского авиазавода, где прототип проходит цикл аэродромных испытаний, предшествующих первому полету.

Напомним, ударный беспилотник взлетной массой порядка 20 тонн разрабатывается КБ Сухого. Аппарат построен по схеме "летающее крыло", малозаметен для радаров и по ряду систем унифицирован с самолетом пятого поколения Су-57. Третий летный прототип истребителя участвует в испытаниях беспилотника - в частности, на борту Су-57 тестируется аппаратура связи "борт-борт". Предполагается, что "Охотник" будет сопровождать истребитель в полете, предупреждать летчика об угрозах и вскрытых целях., наносить удары по его команде.

Летный прототип ударного дрона собран в Новосибирске и летом 2018 года передан на летно-испытательную станцию. Аппарат выполнил ряд аэродромных тестов - в том числе разгон до 200 км/ч по ВПП. первый полет "Охотника" запланирован на 2019 год.