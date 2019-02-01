В Бердске разместят предприятия Новосибирского научного центра

Город Бердск станет участником проекта Новосибирского научного центра (ННЦ) - "Академгородок 2.0", реализация которого началась в этом году.

Как отметил в пятницу министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев, в Бердске будут сформированы площадки для размещения производств инновационных предприятий. Также в городе будет вестись подготовка высококвалифицированных кадров для научного центра. В частности, для этого будет использованы возможности Бердского электромеханического колледжа.

Алексей Васильев подчеркнул, что ННЦ это не только новосибирский Академгородок в его современном понимании, но и расположенные в 10-20 километровой зоне исследовательские и конструкторско-технологические институты, университеты и образовательные организации, технопарки, современные высокотехнологичные предприятия, субъекты инновационного бизнеса, связанные в единый кластер.

Так, в проект "Академгородок 2.0" входят, помимо Советского района Новосибирска, районный поселок Кольцово, поселок Краснообск, Барышевский сельсовет Новосибирского района и теперь еще город Бердск.

В приоритете региональных властей - комплексное развитие территорий. Это особо подчеркнул губернатор Андрей Травников в отчетном докладе, который он представил 31 января в Законодательном собрании Новосибирской области. Этот же подход заложен в план развития ННЦ как территории с высокой концентрацией научных исследований и разработок. Новые детские сады, школы и поликлиники, объекты культуры и спорта, автомобильные дороги и транспортные развязки, новые объекты энергетики и промышленности обязательно появятся на территории муниципалитетов, которые входят в границы "Академгородка 2.0".

Справка

План развития ННЦ разработан во исполнение поручений президента РФ по итогам заседания Совета по науке и образованию. Проект направлен на рассмотрение в правительство РФ.