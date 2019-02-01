В Кузбассе на бетонном заводе погибли двое рабочих

В Кемерово следователи выясняют обстоятельства смерти двух работников домостроительного комбината на производстве.

Сообщение о произошедшем на комбинате поступило 1 февраля текущего года около 14 часов местного времени. В помещении бетонно-смесительного узла были обнаружены тела 26-летнего мастера и 46-летнего слесаря.

По предварительной информации, напарники в утреннее время поднялись на верхнюю площадку бетонно-смесительного узла, а потом перестали выходить на связь. Как сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области, рабочих на полу без сознания обнаружили коллеги, которые вынесли их из помещения и вызвали скорую помощь. Однако прибывшие медицинские работники спасти пострадавших не смогли, во время реанимационных мероприятий те скончались.

На предприятии продолжает работу следственная группа, производственное помещение обследуют эксперты МЧС. Специалистам, участвующим в доследственной проверке, необходимо определить наличие химических веществ в воздухе и степень их опасности для жизни и здоровья людей.