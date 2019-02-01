В Кузбассе пассажирский автобус столкнулся с локомотивом

В Кемеровской области полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса и локомотива.

Авария произошла днем на 12-м километре автодороги Новокузнецк - Осиновое Плесо в Новокузнецком районе. Автобус с пассажирами, следовавший по маршруту Новокузнецк - Сидорово, на регулируемом железнодорожном переезде совершил столкновение с грузовым составом. С

Сигнал в дежурную часть райотдела МВД России поступил около 13.30 местного времени. На место выехала следственно-оперативная группа и экипажи ГИБДД.

- По предварительной информации, в результате аварии пострадали два пассажира автобуса, возраст которых, как и характер полученных травм, уточняются, - рассказали "РГ" в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - Обстоятельства ДТП выясняются. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.