В Кизляре сгорели два торговых центра

Торговые центры "Планета люкс" и "Союз" сгорели в дагестанском Кизляре, еще несколько ближайших магазинов повреждены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.

Пожарные уже потушили огонь. Происшествие обошлось без жертв.

Изначально загорелась "Планета люкс", а впоследствии пламя перешло на близко стоящее соседнее здание. Общая площадь пожара составила 8 тысяч квадратных метров.

Сгоревшие здания восстановлению не подлежат. Расположенная поблизости автостанция и городской транспорт работают в обычном режиме.

Как сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС, к ликвидации последствий было привлечено 60 человек и 13 машин.