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01.02.2019 16:47
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Эрмитаж предложил создать российскую систему охраны картин

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Сергей Коньков/ТАСС Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Заместитель генерального директора Эрмитажа по эксплуатации Алексей Богданов выступил с предложением разработать отечественную систему для охраны музейных картин. Как следует из пояснительной записки эксперта, опубликованной на сайте Эрмитажа, методы, используемые сейчас, нуждаются в доработке.

Фото: Татьяна Андреева
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Основные требования к охране музейных экспонатов были сформулированы в 2010-м году. Как полагает Богданов, эти правила нуждаются в обновлении и адаптации к действующим нормативам, поскольку надежной системы для охраны непосредственно картин сейчас не существует.

Эксперт отмечает, что, например, для защиты картин от снятия нужно использовать при подвесе работы металлические тросы или погоны. Причем в тех местах, где они крепятся к раме, Богданов считает нужным установить блокираторы.

Такая методика сделает невозможным снятие картины без специального оборудования, а даже если оно найдется, работа злоумышленников будет существенно затруднена.

Также Богданов предлагает внедрить при организации экспозиции три рубежа сигнализации, которая включала бы в себя охрану периметра объектов, залы и непосредственно охрану витрин и отдельных экспонатов.

При реализации этой модели система видеонаблюдения станет четвертым рубежом, которая станет эффективнее при появлении функции видеоаналитики.

Эксперт отмечает, что важными мерами для усиления защиты экспонатов должны стать системы маркировки, также он считает нужным создать систему охраны картин на беспроводном принципе действия.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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