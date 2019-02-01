Петрозаводские чиновники выявят самозахват земли с помощью дронов

Специалисты администрации Петрозаводского городского округа начали применять беспилотные летательные аппараты для мониторинга использования земельных участков. Подобный инновационный метод уже опробован в Татарстане, Сибири, Северном Кавказе, Тульской области.

Система дистанционного контроля позволяет обследовать труднодоступные земельные участки, в том числе и промышленных зон с ограниченным доступом, куда даже должностные лица администрации не всегда могут попасть. А с помощью беспилотника можно увидеть, что там происходит.

Как сообщает пресс-служба мэрии Петрозаводска, правонарушения в основном связаны с не целевым использованием земельных участков - самовольным возведением объектов на них, а также их самозахватом. Но в данном проекте есть и положительный мотив - можно определить и свободные земельные участки в черте города.