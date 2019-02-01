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01.02.2019 12:23
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Петрозаводские чиновники выявят самозахват земли с помощью дронов

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Фото: Пресс-служба администрации Петрозаводска Фото: Пресс-служба администрации Петрозаводска
Фото: Пресс-служба администрации Петрозаводска

Специалисты администрации Петрозаводского городского округа начали применять беспилотные летательные аппараты для мониторинга использования земельных участков. Подобный инновационный метод уже опробован в Татарстане, Сибири, Северном Кавказе, Тульской области.

Фото: Анна Огородник/ РИА Новости
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Система дистанционного контроля позволяет обследовать труднодоступные земельные участки, в том числе и промышленных зон с ограниченным доступом, куда даже должностные лица администрации не всегда могут попасть. А с помощью беспилотника можно увидеть, что там происходит.

Как сообщает пресс-служба мэрии Петрозаводска, правонарушения в основном связаны с не целевым использованием земельных участков - самовольным возведением объектов на них, а также их самозахватом. Но в данном проекте есть и положительный мотив - можно определить и свободные земельные участки в черте города.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Петрозаводск
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