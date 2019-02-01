Поезд из Петербурга сломался по пути в Псков

В Псковской области из-за поломки тепловоза скоростной поезд "Ласточка" опоздал на два часа. Пассажиров, прибывших в областной центр глубокой ночью развезли по домам на городских автобусах.

Как сообщает администрация Псковской области, в вагонах "Ласточки" находилось порядка 360 человек, среди них 30 детей. Поломка произошла в 60 километрах от Пскова на территории Струго-Красненского района.

Из-за вставшего тепловоза движение поездов на участке приостановилось. К "Ласточке" направили резервный тепловоз, он в итоге довез состав до конечной станции.

Во время вынужденной остановки пассажиров поезда напоили горячим чаем. Отопление в вагонах не отключалось.