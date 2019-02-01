Новости

Власти: В сгоревшем ТЦ Кизляра нарушались нормы безопасности 14:43
Владивостокцы заночевали в очереди на запись детей в первый класс 14:43
Минск возглавил рейтинг популярных зарубежных городов для поездок на выходные 14:40
Установлен шестой фигурант дела Арашукова о хищении газа 14:32
Археологи подняли сотни артефактов из священного озера майя Петен-Ица 14:28
На трассе Екатеринбург-Тюмень столкнулись семь машин 14:26
Омичке с паспортом СССР выдали новый документ 14:13
В Кремле прокомментировали информацию о продаже золота Венесуэлы 14:11
СКР возбудил дело по факту смерти северодвинца в украинской колонии 14:11
В Пермском крае на улице нашли голову пропавшего мужчины 14:10
В аэропорту Махачкалы задержали коров 14:10
В Ярославле упавший с крыши снег травмировал трех женщин 14:06
РФ и Южная Корея выступили за выработку норм поведения в киберпространстве 14:01
Песков пояснил слова Путина о защите прав верующих 13:56
ЦБ оценил влияние новогоднего роста цен на инфляционные ожидания 13:55
Аномальное тепло придет в Москву на выходных 13:55
В Кузбассе на бетонном заводе погибли двое рабочих 13:51
В московском метро подросток попал под поезд и выжил 13:50
Путин продолжит работу с участниками Совбеза после заседания 13:45
Стартовала досрочная подписная кампания на газеты и журналы 13:44
Сергей Собянин назвал фестивали, которые пройдут в этом году в Москве 13:41
Kia Rio X-Line получил увеличенный клиренс и подорожал 13:38
В Керченском проливе российские спасатели эвакуируют моряка с Украины 13:38
На Кубани за убийство журналистки ее экс-супругу дали почти 12 лет 13:34
На Новгородчине главу ДК задержали за гибель ребенка в люке 13:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему вырос импорт пальмового масла в Россию
Почему вырос импорт пальмового масла в Россию
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
01.02.2019 14:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СКР возбудил дело по факту смерти северодвинца в украинской колонии

Текст: Марина Ледяева (Санкт-Петербург)

Следственные органы СКР возбудили уголовное дело по факту смерти 45-летнего Валерия Иванова из Северодвинска в украинской исправительной колонии. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Тело погибшего доставили в родной город 28 декабря 2018 года. Валерий Иванов скончался 9 декабря в исправительной колонии №40 города Дрогобыч Львовской области. Судмедэкспертиза установила, что причиной смерти стали телесные повреждения, нанесенные пострадавшему.

СК возбудил дело по факту смерти заключенного в колонии Копейска

Как следует из официального сообщения СКР, "у органов предварительного следствия есть основания полагать, что смерть Иванова носит криминальный характер и наступила в результате противоправных действий неустановленных лиц на территории Украины". Уголовное дело возбуждено по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Следствие ведет первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Архангельской области и НАО.

- В ходе следствия, в частности, предстоит установить, как долго потерпевший находился в исправительной колонии города Дрогобыч и за что он был осужден, - проинформировала "РГ" старший помощник руководителя регионального СУ СКР Светлана Тарнаева.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Тюрьмы В мире экс-СССР Украина Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В России проиндексирован ряд социальных выплат
Google оплатил штраф Роскомнадзора в 500 тысяч рублей
В Кизляре сгорели два торговых центра
Германия отказалась от разработки средств ПВО совместно с Украиной
Италия отказалась признать Гуаидо главой Венесуэлы