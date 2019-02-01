СКР возбудил дело по факту смерти северодвинца в украинской колонии

Следственные органы СКР возбудили уголовное дело по факту смерти 45-летнего Валерия Иванова из Северодвинска в украинской исправительной колонии. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Тело погибшего доставили в родной город 28 декабря 2018 года. Валерий Иванов скончался 9 декабря в исправительной колонии №40 города Дрогобыч Львовской области. Судмедэкспертиза установила, что причиной смерти стали телесные повреждения, нанесенные пострадавшему.

Как следует из официального сообщения СКР, "у органов предварительного следствия есть основания полагать, что смерть Иванова носит криминальный характер и наступила в результате противоправных действий неустановленных лиц на территории Украины". Уголовное дело возбуждено по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Следствие ведет первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Архангельской области и НАО.

- В ходе следствия, в частности, предстоит установить, как долго потерпевший находился в исправительной колонии города Дрогобыч и за что он был осужден, - проинформировала "РГ" старший помощник руководителя регионального СУ СКР Светлана Тарнаева.