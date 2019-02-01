В Петербурге на голову девушки упала наледь с крыши

В Петербурге 25-летняя девушка, выходя из кафе на Коломяжском проспекте, была ранена глыбой льда, упавшей с крыши дома. Сообщение об этом инциденте появилось на официальном сайте следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

ЧП случилось во время сброса снега с крыши дома. И хотя здание по периметру было огорожено, петербурженка, судя по всему, сочла, что сумеет проскочить опасный участок. Девушка госпитализирована в городскую больницу № 3, ей оказывается необходимая медицинская помощь. Травмы, полученные ею, серьезны: у пострадавшей диагностированы открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и перелом теменной кости.

По данному факту следственные органы начали проводить доследственную проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

В то же время прокуратура Санкт-Петербурга инициировала проверки управляющих компаний по фактам травмирования людей при уборке снега и наледей с крыш города. Так, прокуратура Приморского района проводит проверку в связи с ЧП на Коломяжском проспекте, а в Невском районе сотрудники ведомства выясняют обстоятельства травмирования женщины упавшей наледью на проспекте Елизарова. У пострадавшей диагностировано сотрясение головного мозга.

В надзорном ведомстве подчеркивают, что после выяснения всех обстоятельств этих происшествий прокуратура даст принципиальную оценку случившемуся, вплоть до уголовно-правовой, в отношении управляющих компаний, обслуживающих здания.