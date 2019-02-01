В Петербурге представили рисунки Михаила Шемякина в стиле дзен

Впервые представлены 119 оригинальных листов - графика, выполненная черной тушью на белой бумаге - из серии художника, инструмент его творческой медитации. В основном, здесь работы 2002-2004 годов, многие рождались в стенах Центра (тогда – Фонда) на Садовой. Несколько тематических групп: "Пейзажи", "Галантные фигуры", "Самурай и дамы", "Ангелы смерти", "Сценки монашеской жизни", "Пятно и резкий удар".

- С юных лет я обожал рисунки китайских, японских, корейских монахов, которые работали в очень специфическом стиле, где в одном предмете выражалась их философская мысль или взгляд на мир, - говорит Михаил Шемякин.- Они поражали меня своей лаконичностью и мгновенным исполнением. Этими спонтанными рисунками я занимаюсь уже лет тридцать. Выполняются они бамбуковой палочкой или в еще более сложной технике, которую я сам придумал - мастихином. Останавливаться в данной технике невозможно, иначе будет клякса и нужно выбрасывать бумагу.

- Вы познакомитесь с удивительной выставкой, приглашающей к медитативному, спокойному созерцанию рисунков Михаила Шемякина, - отметила ее куратор, художественный директор Центра Ольга Сазонова. - Рисунки в стиле дзен - своего рода интересный инструмент творческой медитации художника, к которому он часто прибегает в самые сложные для себя периоды. Лейтмотивом серии становится тема пути, ведь дзен - это и есть путь, путь к себе. И по этим рисункам можно проследить творческий путь Мастера, который узнаваем для нас в его карнавальных мотивах, "галантных сценах", образе смерти, теме двоемирия, гротесковых персонажах… Все эти темы, мотивы, образы выполнены в технике монохромной живописи. Но Михаил Шемякин не просто перенял технику японских художников, а привнес в нее свою авторскую методику, создавая рисунки не только кистью и бамбуковой палочкой, но и мастихином (специальный инструмент, похож на шпатель), что представляется почти невозможным при работе с тушью.

В зале на первом этаже представлены произведения традиционного японского искусства, японские гравюры. Мы словно попадаем в Сад камней - у японцев это место для медитаций. И здесь нам предлагают поразмышлять над синтезом восточной и европейской культур в рисунках художника, увидеть изображения работ тех художников, влияние которых он испытывал при работе над серией. Помимо традиционных рисунков дзен-буддистских монахов, это и западноевропейские мастера - Рембрандт, Гойя, Ромни и другие.

Где можно увидеть соприкосновение Японии и Шемякина? По мнению директора Галереи японского искусства KASUGAI Веселины Миралюбовой, в каллиграфии. "Рождалась она в Китае, пришла в Японию, есть в каждом из нас - в нашем почерке или движении, в том, как мы танцуем или рисуем свою жизнь. Здесь я встретила много образов, которые мне созвучны, неожиданно близки. Уверена, что вы получите колоссальное удовольствие, найдете в своем сердце отклик и те образы, которые часто идут с вами по жизни. Наслаждайтесь, получайте удовольствие!", - призвала Миралюбова.

О каллиграфическом рисовании на открытии выставки рассказал Петр Чобитько, учредитель и художественный руководитель первой в России Школы каллиграфии (Петербург), президент Национального союза каллиграфов:

- С 2005 года мы работаем в Петербурге, возрождаем так называемую "каллиграфическую линию". После событий 1917 года каллиграфию уничтожили как вредно-буржуазную дисциплину. Советую всем заняться искусством красивого письма. В Японии, например, 20 процентов населения увлекается им. Вы сможете почувствовать ритм, гармонию, которые передаются через дыхание, через линию. Я очень рад этой выставке, где можно увидеть маленькие шедевры. Каждый художник вольно или невольно стремится к каллиграфии. Например, работы Рембрандта каллиграфичны по своей сути. Я вижу в работах Михаила Шемякина пробуждение его души, стремление к озарению с помощью линий.

Во время работы выставки в Центре будут проходить лекции, мастер-классы по созданию рисунка в восточном стиле и по каллиграфии, проводить их будут известные искусствоведы, культурологи, художники.

О том, какими будут экскурсии, корреспонденту "РГ" рассказала Карина Чернышова, сотрудник научно-выставочного отдела Центра Михаила Шемякина:

- В отличие от традиционной экскурсии, на этой выставке будет, скорее, беседа для небольшой группы или одного человека. Индивидуальный подход позволяет более предметно говорить о работах с тем, кто хорошо знаком с творчеством Михаила Шемякина или, напротив, впервые пришел в Центр. В серии Шемякина монохромная графика чередует насыщенное пятно, линию, экспрессивный росчерк, резкий удар. Это во многом демонстрирует ее связь с восточной дзенской и западноевропейской графикой. Виртуозное сочетание самых разных приемов письма тушью с плавными размытостями складывается в образы от абстрактных пейзажей до узнаваемых литературных персонажей, которые включают ассоциативное мышление.

Оригинальные рисунки Михаила Шемякина дополняет серия жикле. Это формат художественной цифровой печати, который позволил увеличить авторские изображения. Таким образом зрители смогут подробнее рассмотреть детали рисунка и отметить различные приемы работы с тушью.

Экспозиция будет работать до 14 апреля. Экскурсии каждый день в 12, 15 и 18 часов. Выходной - понедельник.

Цитата

Владимир Иванов, доктор философских наук, искусствовед:

"Основателем дзенского течения в буддизме считается, согласно преданию, индийский монах Бодхидхарма, живший во второй четверти VI века. Слово "дзен" происходит от санскритского "дхиана", означавшего определенную ступень на восьмичленном пути развития йога. С VII века целью дзенской медитации стало достижение "внезапного просветления".

Отказ от многоцветности и открытие монохромной живописи, ставшей основным видом дзенбуддистского творчества, было заслугой великого китайского мастера Ван Вэя (699-730).

Шемякин не ставит перед собой рассудочно сформулированных целей и не следует внешним нормам. Его влечет свобода. И рисунки приглашают вступить на тропу, ведущую в ее царство".