В Петербурге проверят видео, где школьники избивают мужчин

Сотрудники СК РФ по Санкт-Петербургу проводят доследственную проверку по факту видеозаписи, на которой группа подростков избивает неизвестных мужчин. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Кадры с избиением были опубликованы в соцсетях в январе нынешнего года. Ранее выяснением обстоятельств произошедшего занималась полиция Красносельского района. Теперь материалы переданы в СК, которому предстоит установить все факты происшествия, запечатленного на видеозаписи.

По факту ЧП проверку также проводит прокуратура Красносельского района. После публикации в ряде СМИ кадров, на которых школьники избивают граждан, сотрудники надзорного ведомства проверят работу органов профилактики безнадзорности и преступлений среди несовершеннолетних. Прокуроры дадут оценку действиям должностных лиц, которые должны вести индивидуальную работу с подростками.