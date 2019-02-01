"Зенит" объявил о переходе Вильмара Барриоса

Питерский "Зенит" усилился вторым новичком в зимнее межсезонье. Вслед за Ярославом Ракицким ряды "сине-бело-голубых" пополнил колумбиец Вильмар Барриос.

По некоторым данным, за этот переход зенитовцы заплатили "Бока Хуниорс" от 13 до 16 миллионов евро. Барриос рассматривается как замена Леандро Паредесу, который на неделе подписал контракт с "Пари Сен-Жермен".

По словам Барриоса, он ничуть не сомневается в своем выборе. "С момента, как получил предложение от "Зенита", сразу захотел перейти в этот клуб. Сейчас главная цель - как можно быстрее адаптироваться к тренировкам, команде, партнерам и тренерскому штабу", - рассказал он официальному сайту клуба.

Остается добавить, что контракт с Барриосом подписан на 4,5 года.