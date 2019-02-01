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01.02.2019 12:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Астраханского главврача заподозрили в крупной взятке

Текст: Роман Мерзляков (Астрахань)

Возбуждено уголовное дело в отношении главного врача одной из поликлиник Астрахани, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

В Астраханской области за взятку задержали главу района и мэра города

Руководительницу медицинского учреждения подозревают в получении взятки в крупном размере.

По версии следствия, с 2013 по 2016 годы между главврачом и одной коммерческой организацией были заключены пять договоров на оказание транспортных услуг. Согласно условиям контрактов, при оплате допускалась отсрочка до конца календарного года.

В январе 2014 года учредитель фирмы, желая получать деньги ежемесячно, обратился с таким предложением к главврачу. Руководительница поликлиники согласилась, но потребовала за такую уступку 25 тысяч рублей с каждой оплаты.

Таким образом, в течение трех лет подозреваемая ежемесячно получала взятки, общая сумма которых превысила 900 тысяч рублей.

Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань
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