Астраханского главврача заподозрили в крупной взятке

Возбуждено уголовное дело в отношении главного врача одной из поликлиник Астрахани, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Руководительницу медицинского учреждения подозревают в получении взятки в крупном размере.

По версии следствия, с 2013 по 2016 годы между главврачом и одной коммерческой организацией были заключены пять договоров на оказание транспортных услуг. Согласно условиям контрактов, при оплате допускалась отсрочка до конца календарного года.

В январе 2014 года учредитель фирмы, желая получать деньги ежемесячно, обратился с таким предложением к главврачу. Руководительница поликлиники согласилась, но потребовала за такую уступку 25 тысяч рублей с каждой оплаты.

Таким образом, в течение трех лет подозреваемая ежемесячно получала взятки, общая сумма которых превысила 900 тысяч рублей.