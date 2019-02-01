ФСБ задержала лидера ОПГ, сбывавшей наркотики в Крыму

В Симферополе сотрудники ФСБ задержали главаря организованной преступной группировки, которая занималась сбытом наркотиков на территории Крыма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

Как уточнили силовики, лидера ОПГ задержали с поличным во время сбыта очередной партии наркотиков. В ходе обысков по месту жительства главаря и участников банды было найдено более 300 свертков с опием, более 10 миллионов рублей, драгоценности и ювелирные изделия, а также документы на право владения землей и дорогими квартирами. Кроме того, были обнаружены документы на обслуживание банковских счетов.

Как отметили в региональном УФСБ, деньги, драгоценности и документы на недвижимость, предположительно, были получены членами ОПГ в результате систематического сбыта наркотиков в особо крупном размере.

В отношении главаря банды возбуждено уголовное дело по ст 228.1 УК РФ (незаконные производство и сбыт наркотиков). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.