Мэра Камызяка отправили под домашний арест

Суд в Астраханской области выбрал в качестве меры пресечения главе Камызяка Дмитрию Васильеву домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления СКР Андрея Хегая.

Мера пресечения для проходящего по тому же коррупционному делу главе Камызякского района Василию Сухорукову еще не выбрана.

Сухорукова подозревают в получении взятки в особо крупном размере, а Васильева - в посредничестве.

По версии следствия, в декабре 2018 года глава района при пособничестве камызякского мэра потребовал от директора фирмы 1,8 миллиона рублей, взамен гарантировав победу на муниципальных аукционах.

30 января при получении полутора миллиона рублей подозреваемых задержали.