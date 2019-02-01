Какой минимальный размер взноса на капитальный ремонт установлен в Ростовской области?

Отвечает Сергей Сидаш, заместитель губернатора Ростовской области:

- С учетом поддержки областного бюджета и использования внутренних резервов регионального оператора, в том числе сбора задолженности и повышения уровня собираемости, минимальный размер взноса в регионе составляет 9,92 рубля с одного квадратного метра общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику помещения. Этот тариф не будет увеличиваться в течение трех лет.

Минимальный размер взноса установлен в соответствии с частью 8.1 статьи 156 Жилищного кодекса РФ и методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Согласно приказу минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества рекомендуется определять на уровне, который обеспечит выполнение услуг или работ, предусмотренных региональной программой капитального ремонта в многоквартирном доме, на основе принципа доступности минимального размера взноса для граждан, с учетом совокупных расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

В Ростовской области оказываются меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде компенсации на оплату взносов на капитальный ремонт и субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.