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01.02.2019 17:06
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Кубани глава района неожиданно передумал уходить в отставку

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В пятницу глава Усть-Лабинского района Краснодарского края Николай Артющенко официально отозвал свое добровольное заявление об увольнении, которое написал 29 января после визита в муниципалитет губернатора Кубани, который раскритиковал работу руководителя муниципалитета. Что, скорее всего, и стало для того поводом добровольно покинуть пост.

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Решение Николая Артющенко забрать заявление (спустя четыре дня!) является беспрецедентным случаем в новейшей истории края (во всяком случае, эксперты не припомнили ничего подобного за последние полтора десятилетия).

На официальном сайте администрации Усть-Лабинского района сегодня было опубликовано обращение Николая Артющенко к жителям, в котором он объясняет причины своего решения остаться на посту.

"Обращаюсь к вам в трудную для меня минуту - не за сочувствием, а за пониманием, - говорится в письме Николая Артющенко к жителям района. - Трудно оставаться спокойным и принимать взвешенные решения, когда тебя критикуют Губернатор и его команда с высокой трибуны (стилистика текста сохранена - прим. "РГ"). Даже если критика эта не всегда соразмерна и справедлива. Не в качестве протеста, не из желания удержаться на посту, а из чувства долга и ответственности перед Вами - я принял непростое для себя решение отозвать заявление об отставке и продолжить работу. 1 год и 7 месяцев назад вы принимали мою присягу на верность интересам района. Я шел на должность главы Усть-Лабинского района строить и развивать".

Далее Артющенко сообщает, что принял район с массой накопившихся социальных и экономических проблем, но не жаловался на это, а пытался их решать. Хотя "не все получалось и не все проблемы решены".

Кстати, депутаты райсовета на внеочередной сессии не приняли отставку главы района. И это стало еще одним неожиданным поворотом в развитии данной истории.

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Корреспондент "РГ" пытался связаться с Николаем Артющенко, но он отказался давать какие-либо пояснения к своему решению. В администрации региона пока официально не прокомментировали происходящее.

Стоит отметить, что на территории Усть-Лабинского района  находится один из крупнейших в регионе агрохолдингов.  Прежде чем Артющенко был избран на пост главы района, он с 2004 года работал именно в этой компании

Во время визита в Усть-Лабинский район губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что по Стратегии развития края до 2030 года Усть-Лабинский район должен стать одним из промышленных центров региона. Территорию отличают развитая логистика, транспортная доступность и близость к Краснодару. "Все предпосылки для такого развития есть, но район почти не использует свои преимущества, - сказал глава региона. - За последние годы муниципалитет ухудшил показатели в сфере промышленного производства и сельского хозяйства".

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