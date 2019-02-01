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01.02.2019 16:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Кубани врачи восстановили пенсионерке таз после тяжелого ДТП

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В Краснодаре врачи провели редкую операцию по реконструкции костей таза 62-летней женщине. Подробности лечения рассказали сегодня в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

Фото: iStock
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По словам врачей, пострадавшую в аварии пенсионерку доставили санавиацией в краевую больницу. У пациентки диагностировали закрытый многооскольчатый перелом костей таза. Перед хирургами встала трудная задача - восстановить по кусочкам, словно пазл, целостность тазового кольца.

- Специалисты провели полную реконструкцию всех повреждений, предотвратили развитие осложнений и в итоге сохранили жизнь и здоровье пациентке. На высокотехнологичное вмешательство ушло около пяти часов, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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