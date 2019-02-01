В Сочи суд запретил фирме по отлову животных отстреливать собак

Краснодарский краевой суд вынес решение о запрете деятельности фирмы по отлову безнадзорных животных в Сочи.

Районная прокуратура города-курорта провела проверку после обращений жителей, которые жаловались на многочисленные нарушения организации "Служба "Бася".

- Выяснилось, что специализированная организация в рамках договора с администрацией Адлерского района отлавливает безнадзорных домашних животных. При этом сотрудники фирмы в нарушение требований умерщвляли собак после отлова без предварительного содержания в течение шести месяцев, не пытаясь разыскивать владельцев или определять животных в приюты, - рассказали "РГ" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Прокурор направил иск в Адлерский районный суд о запрете деятельности по негуманному умерщвлению животных, однако в удовлетворении иска было отказано. Решение вскоре обжаловали, и судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда признала иск прокуратуры удовлетворить.