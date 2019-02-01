В Волгограде саперы уничтожили бомбу времен ВОВ

Волгоградские саперы обезвредили авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

В мотострелковую бригаду ЮВО заявка на разминирование поступила через военный комиссариат области.

Опасный предмет обнаружили сотрудники охраны нефтепровода в Кировском районе Волгограда. Боеприпас лежал в метре от магистрали.

Саперы классифицировали находку как авиационную бомбу весом до 20 килограммов. Такие использовал немецкий пикирующий бомбардировщик Junkers Ju 87.

Специалисты группы разминирования извлекли снаряд из земли и отвезли на полигон «Прудбой». Военный артефакт уничтожили путем подрыва накладным зарядом.