В Волгограде саперы уничтожили бомбу времен ВОВ

Волгоградские саперы обезвредили авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
В мотострелковую бригаду ЮВО заявка на разминирование поступила через военный комиссариат области.
Опасный предмет обнаружили сотрудники охраны нефтепровода в Кировском районе Волгограда. Боеприпас лежал в метре от магистрали.
Саперы классифицировали находку как авиационную бомбу весом до 20 килограммов. Такие использовал немецкий пикирующий бомбардировщик Junkers Ju 87.
Специалисты группы разминирования извлекли снаряд из земли и отвезли на полигон «Прудбой». Военный артефакт уничтожили путем подрыва накладным зарядом.