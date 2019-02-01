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01.02.2019 13:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгограде задержали подозреваемого в телефонном терроризме

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области Фото: пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области

Сотрудники уголовного розыска и ФСБ в Волгограде задержали подозреваемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Фото: iStock
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31 января на телефон экстренной службы поступило два звонка. В обоих случаях неизвестный сообщил, что в двух торговых центрах в разных районах города заложены взрывные устройства.

Работники и посетители ТЦ были эвакуированы. Полицейские и кинологи с собаками обследовали здания. Опасных предметов не обнаружили.

Оперативно установили личность звонившего. Им оказался 23-летний охранник одной из торговых организаций. В экстренную службу он обратился, находясь на рабочем месте, воспользовавшись телефонами, выставленными на продажу.

Задержанный объяснил свой поступок тем, что хотел проверить оперативность волгоградских спецслужб.

Возбуждено уголовное дело по статье 207 УК. Законодательством предусмотрена ответственность в виде лишения свободы до пяти лет. Фигурант дела находится в изоляторе временного содержания.

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