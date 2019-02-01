Екатеринбуржцы обрушили Госуслуги при записи детей в школу

В Екатеринбурге сегодня в полночь стартовала запись в школы. Родители будущих первоклассников штурмовали сайт Госуслуг, который не всегда справлялся с пиковой нагрузкой. Если записать ребенка дистанционно не получалось, отправлялись к школам: так возле учебных заведений появились живые очереди, велись списки.

Кто-то в соцсетях возмущается тем, что каждый год история повторяется. Кто-то недоумевает, зачем нужна вся эта "вакханалия", и "раньше такого не было". А кого-то все получилось с первого раза. "В 00.37 уже заявление подтвердили. С утра в Центр муниципальных услуг с талоном по предварительной записи подали документы без проблем. В нужную школу попал ребенок", - пишет жительница города Зинаида.

По данным Ростелекома, за первые шесть часов записи первоклассников в школы Екатеринбурга портал Госуслуг принял 23 тысячи заявлений.

"Сейчас идет проработка всех поступивших заявлений, анализ отказов по ним с целью выявления возможных причин", - пояснили представители уральского офиса телекоммуникационной компании.

Запись первоклассников тем временем продолжается: по месту жительства она продлится до 30 июня. С 1 июля по 5 сентября те школы, где останутся свободные места, будут вести прием детей из других районов.