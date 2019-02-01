Гибель группы Дятлова заново расследуют спустя 60 лет

Генпрокуратура анонсировала масштабную проверку уголовного дела о гибели туристической группы Игоря Дятлова в окрестностях горы Отортен 60 лет назад.

Об этом рассказал сегодня официальный представитель ведомства Александр Куренной, выступая на интернет-канале "Эфир".

Перевал на севере Свердловской области стал широко известен после трагических событий в феврале 1959 года, когда здесь при невыясненных до сих пор обстоятельствах погибла группа из девяти туристов.

Существует 75 версий того, как развивались события и что стало причиной смерти молодых людей и девушек. От фантастических, в которых фигурирует НЛО, до криминальных и природных. "Наверняка, среди этих 75 версий есть одна, которая отвечает на все вопросы, либо это комбинация двух-трех версий", - говорят в прокуратуре и особо подчеркивают: криминальный сценарий полностью исключен. Вероятнее всего - природный фактор.

Итак, прокуратора проведет девять экспертиз. Во-первых, судебно-медицинскую, поскольку, по мнению надзорного органа, есть недосказанность в тех, которые были проведены по факту гибели туристов, и новая проверка закроет белые пятна.

Во-вторых, состоится экспертиза психологического состояния участников группы: каковы были их поведенческие реакции в обычном походе, не в экстремальной ситуации? Будет составлен психологический портрет каждого из них. Прокуроры в своей работе используют материалы, которые были в СМИ, и то, что собрали частные исследователи: было много интервью тех, кто знал ребят лично. "Когда соберем портрет каждого из туристов, то сможем задать конкретные вопросы психологам", - говорит представитель ведомства.

Будет и ситуационная экспертиза: проверяющие в марте вылетят на перевал Дятлова, чтобы провести следственный эксперимент и выяснить, возможно ли покинуть палатку по очереди или всем сразу, можно ли разрезать ее ножом, как спуститься с горы и подняться обратно… Сделать это нужно в условиях, приближенных к тем, в которых случилась трагедия 60 лет назад.

"Турмаршрут был согласован работниками госструктур, поэтому от лица государства нужно ответить на вопрос, что произошло на перевале. Первое: родственники погибших имеют право знать причины смерти своих близких. Второе: пока мы не поставим точку, не выясним причину страшной трагедии, есть вероятность, что такие обстоятельства могут повториться", - подчеркнул начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков.