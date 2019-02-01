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01.02.2019 14:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На трассе Екатеринбург-Тюмень столкнулись семь машин

Текст: Екатерина Призова

На дороге Екатеринбург-Тюмень столкнулись сегодня семь автомобилей. Авария осложнила движение и без того затрудненное после обильного снегопада, который обрушился на Свердловскую область.

Фото: iStock
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По данным регионального управления ГИБДД, массовое столкновение произошла на 26-м километре трассы. Как рассказали в пресс-службе ведомства "Интерфаксу", люди в аварии не пострадали.

Причиной ДТП стало несоблюдение водителями дистанции и скоростного режима.

Ранее Госавтоинспекция предупреждала об ухудшении погоды: снегопады, метель и серьезное похолодание пришли в регион. Местами температура может опуститься до -37 градусов. "Сотрудники ГИБДД призывают автомобилистов по возможности отказаться от дальних поездок. Если это невозможно, тогда заранее необходимо проверить исправность машины, запастись теплыми вещами и зарядить телефон", - говорится в сообщении управления.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область УрФО Тюменская область
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