Тюменские врачи извлекли зуб из легкого пациента

В Тюмени врачи удалили зуб из легкого пациента. Процедуру провели через дыхательные пути, без большой открытой операции.

Как сообщают власти региона со ссылкой на пресс-службу тюменской областной клинической больницы №2, 78-летний мужчина был экстренно госпитализирован с атеросклерозом ног. Ему была назначена операция, и в ходе подготовке к ней врачи заметили на рентгеновском снимке затемнение. После дополнительной проверки выяснилось, что в легком находится инородный предмет.

Эндоскописты исследовали дыхательные пути, после чего вытащили посторонний объект с помощью гибких инструментов, среди которых был корзинчатый титановый захват. Операция проводилась под анестезией. Выяснилось, что в легком мужчины застряла золотая зубная коронка - вероятно, он когда-то случайно вдохнул ее и не заметил.

Как пояснил заведующий эндоскопическим отделением Дмитрий Иванов, коронка частично перекрыла просвет верхнедолевого бронха, из-за чего нарушились вентиляция легкого. Это могло привести к появлению воспаления и угрожать жизни больного - в пожилом возрасте пневмония переносится тяжелее.

Сейчас врачи лечат основное заболевание дедушки и готовят его к реконструктивной операции на артериях, которая остановит развитие атеросклероза.