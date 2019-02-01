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01.02.2019 08:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Челябинске арестован врач, лечивший по поддельному диплому

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Врач-терапевт одной из челябинских больниц арестован по обвинению в использовании фиктивного диплома и хранении наркотиков. Об этом в пятницу сообщили в следственном управлении СК региона.

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- По версии следствия, в ноябре прошлого года обвиняемый при трудоустройстве на должность врача-терапевта в одну из больниц Челябинска предоставил заведомо подложный диплом о получении высшего образования, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Установлено, что в 2000 году после совершения особо тяжкого преступления суд приговорил его к принудительным мерам медицинского характера.

Как удалось выяснить корреспонденту "РГ", речь идет о совершении ритуального убийства. В 16 лет будущий лжеврач увлекался магией и общением с потусторонними силами. Заманив домой одноклассника, он сделал ему укол, расчленил тело и пил кровь. После чего суд признал школьника-вампира невменяемым. Это информацию "РГ" подтвердили в следственном ведомстве. 

В ходе обыска в квартире лжеврача обнаружено большое количество наркотиков. Возбуждены уголовные дела по статьям об использовании заведомо подложного документа (часть 3 статьи 327 УК РФ) и хранении наркотиков в крупном размере (часть 2 статьи 228 УК РФ).

Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск
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