В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали ТРЦ

Сегодня рано утром в Екатеринбурге случился небольшой пожар в крупном торгово-развлекательном центре.

Сообщение о возгорании на улице Халтурина поступило в 05.44 по местному времени.

"Сработала автоматическая пожарная сигнализация позволила. Персонал - четыре десятка человек- оперативно эвакуировали из здания. Никто не пострадал", - рассказали в пресс-службе МЧС Свердловской области.

Пожар произошел в месте погрузки-разгрузки товара: загорелись картонные коробки. Хотя площадь пожара составляла всего 10 квадратных метров, было сильное задымление.

"Оперативные действия пожарных позволили за двадцать минут справиться с огнем. Причина возгорания устанавливается", - сообщили в МЧС.