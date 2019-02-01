В Югре нашли примерзшую к стене дома женщину

В ХМАО оперативники "Центроспас-Югория" обнаружили примерзшую к стене жилого дома женщину.

Сообщение о погибшей поступило из городского поселения Излучинск в Нижневартовском районе 31 декабря.

"На улице Набережной в присутствии полицейских и представителей местной администрации при помощи специального оборудования спасатели деблокировали останки", - передает сегодня пресс-служба учреждения.

Тело женщины 1983 года рождения примерзло к опалубке дома. Останки передали сотрудникам морга. Причина смерти пока не известна, но РИА Новости со ссылкой на источник в муниципалитете сообщает, что предположительно женщина покончила с собой.

Между тем

По информации регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с первого по восьмое февраля в Югре ожидаются аномальные морозы до -45 ºС и ниже.