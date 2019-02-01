Жителям Екатеринбурга показали вымирающий вид искусства

На выставке в единственном в стране музее Эрнста Неизвестного представили практически вымерший вид искусства - театральный плакат - работы выдающегося российского сценографа Анатолия Шубина.

Театральный плакат можно считать неким квантом творчества: литературу превращают в спектакль - сиюминутное по природе своей произведение, о котором в вечности останется лишь "шершавый язык плаката". Как признают специалисты, в России в общем и целом этот жанр захирел еще в эпоху застоя да так и не оправился - его сменила реклама. Плакату - квинтэссенции, четко и ясно передающей атмосферу спектакля, - театры предпочли броские портреты звездных артистов с максимумом печатной информации - сколько вместит лист. Тем ценнее работы Шубина - последователя Тулуз-Лотрека, Мухи и Акимова.

- Я начал делать плакаты, потому что мне это было интересно. По завершении работы над спектаклем, пытаешься понять, а о чем он собственно? Загадываешь сам себе загадку - и играешь, пробуешь ее разгадать, сочиняя плакат. Как рассказать о спектакле в двух словах, в двух образах? - объясняет Анатолий Шубин. - Сценограф по определению зависим от режиссера (режиссеры - это самые умные люди, с которыми я имел дело), но плакат - это полностью мое, независимое произведение. Когда устаешь от зависимости, появляется желание что-нибудь сделать, чтобы единственным человеком, который указывает тебе, что сделать, был ты сам.

В свое время Мейерхольд мечтал поставить "Отелло" так: на темной сцене в луче света положить белый платочек с вышитой в углу ягодкой клубники. Идея хорошая, но за что тогда актерам жалование платить, которое зависит от количества выходов на сцену? Подобный минимализм реализуем в плакате. "Гамлет" на плакате Шубина - мышеловка из короны, в "Зимней сказке" Шекспир моет ноги в тазу и там же, походя, устраивает бурю и топит кораблики.

В последнее десятилетие художник предпочел графике изыски современных технологий, и его плакаты стали сюрреалистичными. И сейчас Шубин усердно преодолевает сложности, подбирая реальные формы для парадоксальных сочетаний. Так, для плаката "Гальеры" Саратовского ТЮЗа (это загон для петушиных боев, спектакль поставлен по "Полковнику никто не пишет" Маркеса) ему потребовались петушиные ноги, - творец создал очередь в магазине, требуя от продавщицы "пожалуйста, одну правую и одну левую, только петушиные - не куриные".

Для плаката "На дне" Шубин с трудом нашел неживую муху: спектакль сдавали зимой, не в сезон, так что отыскать насекомое было непростой задачей. Художник облазил несколько подъездов, проверяя оконные рамы, не завалялась ли там муха (хотя большую часть обнаруженных экземпляров пришлось забраковать из-за отсутствия лапок).

Справка "РГ"

Анатолий Шубин - заслуженный художник России, главный художник Екатеринбургского ТЮЗа с 1981-го. Оформил более 120 спектаклей в театрах Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Саратова, Риги и так далее. Его выставка в музее Эрнста Неизвестного - часть музейной программы сменных выставок "Современные художники Урала".