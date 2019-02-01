РФ и Южная Корея выступили за выработку норм поведения в киберпространстве

Москва и Сеул договорились о необходимости в кратчайшие сроки под эгидой ООН разработать правила поведения государств в киберпространстве. Об этом говорится в сообщении российского МИД по итогам третьего раунда межведомственных российско-южнокорейских консультаций по проблематике обеспечения МИБ, прошедших в четверг в Сеуле.

Обе стороны подчеркнули важность продолжения сотрудничества в области обеспечения международной информационной безопасности при координирующей роли ООН, а также скорейшей выработки правил ответственного поведения всех стран в информационном пространстве. Между Москвой и Сеулом достигнуто понимание в необходимости наращивать взаимодействие на различных международных площадках, включая Группу правительственных экспертов ООН по МИБ и Региональный форум АСЕАН по безопасности.

Во время консультаций обе стороны выразили общую обеспокоенность угрозами в сфере использования информационно-коммуникационных технологий. Обсудили вопросы противодействия незаконному использованию таких технологий, а также договорились поддерживать регулярный двусторонний диалог по этой проблематике.

Российская делегация во главе со спецпредставителем президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, послом по особым поручениям Андреем Крутских, состояла из представителей МИД, МВД, Министерства обороны, ФСО и аппарата Совета безопасности. Южнокорейская делегация во главе с послом по вопросам международной безопасности Кимом Гоном была представлена экспертами внешнеполитического и оборонного ведомства, министерства науки и информационно-коммуникационных технологий, верховной прокуратуры, Агентства по обеспечению безопасности в интернете и Национального агентства полиции.