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01.02.2019 11:44
Рубрика: В мире

Рябков: Россия ожидает следующих шагов США после выхода из ДРСМД

Текст: Иван Карташов
В субботу истекает ультиматум, выдвинутый России со стороны США, после чего Вашингтон снимает с себя обязательства по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, напоминает заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"2 февраля США приостановят выполнения обязательств в рамках договора, это серьезный шаг, он означает де-факто освобождение Вашингтона от каких бы то ни было ограничений, связанных с действием договора", - рассказал Рябков в интервью телеканалу "России 24".

Заместитель министра отметил, что формального выхода не будет. Вопрос заключается в том, на какие дальнейшие действия пойдет Вашингтон, уведомит ли официально о выходе из договора.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан 8 декабря 1987 года Генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Впервые в истории договор предусматривал ликвидацию целого класса баллистических и крылатых ракет наземного базирования. На протяжении многих лет Россия и США регулярно обвиняли друг друга в нарушении условий договора и предлагали пересмотреть его.

20 октября 2018 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о своем желании выйти из договора. 4 декабря глава американской дипломатии Майк Помпео выдвинул ультиматум России, потребовав в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, характеристики которой якобы нарушают условия ДРСМД.

Последние консультации по договору состоялись 15 января в Женеве. На следующий день министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал журналистам, что позиция США дальше выдвижения ультиматума, предполагающего уничтожение указанных ракет, не выходило.

По истечении срока ультиматума 2 февраля Вашингтон приостановит свое участие в ДРСМД. Москва неоднократно заявляла, что считает это решение юридически несостоятельным и договор останется обязательным к исполнению для обеих сторон. Только через полгода после формального уведомления о выходе договор прекратит свое действие.

В мире США Правительство МИД Выход США из договора о РСМД
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