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01.02.2019 12:32
Рубрика: Власть

Рябков: США взяли курс на экономическое изматывание России

Текст: Иван Карташов
Главной целью развязываемой в настоящее время США гонки вооружения является экономическое изматывание России, считает заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

"Они, наверное, начинают игру на наше экономическое изматывание через новую гонку вооружений", - предположил Рябков в интервью, которое он дал в пятницу телеканалу "Россия 24".

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Однако Россия извлекла хорошие уроки из прошлого, поэтому российские ответы на все потенциальные вызовы будут подъемными с финансовой точки зрения.

В субботу, 2 февраля, истекает ультиматум, выдвинутый США Москве. Согласно американским заверениям, после истечения срока Вашингтон снимает с себя обязательства по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Российская сторона неоднократно заявляла, что считает это решение юридически несостоятельным и договор останется обязательным к исполнению для обеих сторон. Только через шесть месяцев после получения официального уведомления о выходе Вашингтона из ДРСМД договор прекратит свое существование.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Правительство МИД Выход США из договора о РСМД Россия и США
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