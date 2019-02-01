Римас Куртинайтис: "Химки" сохраняют шансы на выход в плей-офф Евролиги

Главный тренер БК "Химки" Римас Куртинайтис прокомментировал волевую домашнюю победу своей команды над литовским "Жальгирисом" в 21-м туре регулярного чемпионата Евролиги. Этот выигрыш повысил шансы подмосковных баскетболистов на выход в плей-офф.

- Мы остаемся в игре и сохраняем шансы на выход в плей-офф Евролиги. Наша команда проделала отличную работу в защите, поэтому победа получилась красивой, - цитирует Куртинайтиса пресс-служба БК "Химки". - "Жальгирис" - очень хороший коллектив, против которого мы здорово защищались, что и стало ключом к успеху. Наши ребята взяли несколько важных подборов, хотя в начале матча именно в этом компоненте были проблемы. Когда ты хорошо защищаешься и подбираешь мяч, то всегда находишься в выигрыше. Мы контролировали ситуацию на площадке в заключительной четверти. Для меня неважно, против кого играть, "Жальгирис" это или ЦСКА, главное - победа, которую мы так ждали, и я просто этому рад!

Для олимпийского чемпиона Сеула-1988 Куртинайтиса матч с "Жальгирисом" стал третьим после того, как наставник уже по ходу сезона вернулся в "Химки", где ранее работал с 2011 по 2016 годы. Литовец сменил греческого специалиста Георгиоса Барцокаса. Встреча с командой из Каунаса, безусловно, была для прибалта особенной. Ведь он восемь сезонов провел в "Жальгирисе", трижды выигрывал с ним "золото" чемпионатов СССР.

"Химки" по-прежнему выступают без двух травмированных лидеров - лучшего бомбардира Евробаскета-2017 Алексея Шведа и американца Энтони Гилла. Игрой сборной России Андрей Зубков вышел на площадку в специальной защитной маске, ведь в предыдущем матче Евролиги против немецкой "Баварии" этому форварду сломали нос.

В первой половине игра была примерно равной, а вот по итогам третьей четверти гости обеспечили себе преимущество в девять очков (56:47). Зато заключительную десятиминутку "Химки" провели выше всяких похвал, проявили волю к победе и выиграли этот отрезок с разгромным счетом 27:8. Самыми результативными в составе хозяев стали Джордан Мики (20 очков), Малькольм Томас (16) и Тони Крокер (14), совершивший четыре дальних попадания. Интересно, что больше всего чистого игрового времени у россиянина Егора Вяльцева - 30 с половиной минут. Отметим и высокую посещаемость матча на "Арене Мытищи" - 5789 зрителей согласно официальным данным Евролиги.

- Сыграли в командный баскетбол, бились, смогли догнать соперника и повели в счете. Показали, что способны отыгрывать такие отставания, - сказал Тони Крокер. - Рад, что смог помочь команде, но надеюсь, что лучшие матчи у меня еще впереди. Новый тренер внес ряд изменений в защите и нападении, поменялся игровой ритм. Думаю, мы стали быстрее, оборона, по сути, осталась такой же, но он требует от нас раньше атаковать, убегать в быстрые отрывы. Также Куртинайтис хочет, чтобы мы принимали умные решения, так как он не любит, когда на площадке происходит что-то сумасшедшее. Думаю, мы скоро станем еще лучше.

Победив "Жальгирис", химчане прервали серию из трех поражений. Литовский клуб стал вторым после испанской "Гран-Канарии" участником Евролиги, над которым "Химки" взяли верх и в гостях, и дома.

Напомним, что по итогам двухкругового турнира регулярного чемпионата с участием 16 команд восьмерка сильнейших попадает в плей-офф. Сейчас верхний октет таблицы замыкает испанская "Баскония", имеющая в своем активе 10 побед. "Химки" отстают на два выигрыша. Точно в таком же положении "Жальгирис" и греческий "Панатинаикос", но у афинян в запасе есть сегодняшний матч. По девять побед у итальянского "Милана" и израильского "Маккаби". В общем, конкуренция за попадание в плей-офф тяжелейшая, но для "Химок" пока еще вполне реально пробиться в четвертьфинал. Вот календарь февральских матчей подмосковной команды в Евролиге: 7-го числа в гостях у черногорской "Будучности", 22-го также на выезде против "Панатинаикоса", 28-го дома с "Миланом".

Результаты 21-го тура:

"Химки" (Московская область) - "Жальгирис" (Каунас, Литва) - 74:64;

"Олимпиакос" (Пирей, Греция) - "Барселона" (Испания) - 55:76;

"Бавария" (Мюнхен, Германия) - "Фенербахче" (Стамбул, Турция) - 90:86 (2 овертайма);

"Баскония" (Витория, Испания) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - 97:73.

1 февраля в 21-м туре встречаются:

"Будучность" (Подгорица, Черногория) - ЦСКА (Россия) - прямая трансляция в 19.55 (мск) на канале "Матч ТВ";

"Дарюшшафака" (Стамбул, Турция) - "Реал" (Мадрид, Испания);

"Панатинаикос" (Афины, Греция) - "Эфес" (Стамбул, Турция);

"Гран-Канария" (Лас-Пальмас, Испания) - "Милан" (Италия).