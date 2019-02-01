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01.02.2019 18:17
Рубрика: В мире

Россия и Турция обсудили скорейший запуск Конституционного комитета Сирии

Текст: Иван Карташов

Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в составе межведомственной делегации обсудили в Анкаре перспективы запуска сирийского Конституционного комитета. Турецкую сторону на двусторонних консультациях возглавлял замминистра иностранных дел страны Седатом Оналом.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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Об этом информирует МИД РФ в распространенном сообщении по итогам консультаций. 31 января "состоялся обмен мнениями по текущей ситуации в Сирии и мерам по продвижению политического процесса, включая задачу скорейшего запуска Конституционного комитета в качестве важного этапа урегулирования сирийского кризиса", - отметили в министерстве.

Решение о создании Конституционного комитета было принято Конгрессом сирийского национального диалога 30 января 2018 года в Сочи. Орган еще не сформирован. Предполагается, что в него должны войти представители правительства Сирии, оппозиции и гражданского общества.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сообщил, что очередной раунд переговоров по Сирии в Астане пройдет в середине февраля. В феврале же состоится и саммит "астанинской тройки".

В мире Ближний Восток Турция В мире Ближний Восток Сирия Турецко-сирийский конфликт
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