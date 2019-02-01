Россия предложит Совету Европы вернуть 10 млрд рублей взносов

Россия собирается поставить перед Советом Европы (СЕ) вопрос о возврате взносов в размере 10 млрд рублей. Это сумма за те годы, в которые страна не участвовала в работе его Парламентской ассамблеи (ПАСЕ). Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Напомним, что российская делегация несколько лет платила взносы в СЕ, при этом не участвуя в работе ПАСЕ. Это произошло после того, как ассамблея в 2014 году лишила Россию основных прав из-за воссоединения нашей страны с Крымом. Кроме невозможности голосовать, санкции не позволяют представителям РФ состоять в руководящих структурах ПАСЕ и участвовать в мониторинговых миссиях.

- Это около 10 млрд рублей, сумма большая, - пояснил глава нижней палаты в эфире телеканала "Россия-24". - И стране она нужна на решение вопросов, которые стоят перед гражданами.

Спикер ГД напомнил, что именно 10 миллиардов рублей власти искали на финансирование орфанных заболеваний. Сумма сопоставимая, отметил Володин.

Парламентарий уточнил, что полностью взносы после истории с лишением права голоса уплачивались в 2014-2016 года, а в 2017 году была выплачена треть суммы взноса. Он сообщил, что российская сторона хочет начать переговоры, где обозначит эту тему.

- Так как дискуссия ПАСЕ идет вокруг участия российской делегации, конечно, у нас есть повод для того, чтобы поставить этот вопрос, - отметил Володин. - И сказать: "Давайте, подумайте, как вы будете нам возвращать эти средства".

Как заметил Володин, Россия была одним из самых крупных плательщиков в бюджет СЕ - "суммы ежегодно составляли 32,5 миллиона евро". Он высказал мнение, что Москва до сих пор не ставила вопрос о возврате взноса из-за "порядочности". В случае выхода РФ из состава Совета Европы эта организация утратит свою сущность, заявил также председатель Госдумы. Совет Европы "однозначно увязан с присутствием России", считает он.

- Если России не будет, не будет и ПАСЕ, не будет и Совета Европы, - резюмировал Володин.