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Рубрика: Экономика

Россиян не вдохновили скидки до 90 процентов

Текст: Екатерина Ясакова
В России подходит к концу "киберпонедельник". Несмотря на название, многие интернет-магазины продлили распродажу на неделю. Официальная акция, объединившая ведущие компании и проходящая при поддержке отраслевых ассоциаций, началась с 28 января. Участники поделились с "РГ" мнениями относительно продаж в этом году.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В США, откуда к нам пришел "киберпонедельник", - это распродажа, наступающая после черной пятницы, в период между Днем благодарения и Рождеством. В России время распродаж заметно сдвигается и начинается уже после старого Нового года. "Киберпонедельник" дает шанс интернет-магазинам избавиться от излишка товаров.

Фото: iStock
"РГ"-советы: Как не стать жертвой распродаж в "Киберпонедельник"

"В праздники покупатели ощутимо потратились, поэтому вторая половина января протекает вяло, и спрос на товары достаточно низкий. Поэтому его необходимо подогреть. Об акции говорят в СМИ и по телевидению, к ней присоединяются магазины, на улицах появляются билборды, активирующие покупателей. Благодаря информационной волне многие магазины получают рост трафика и прирост выручки. Покупатель же имеет возможность с хорошей скидкой приобрести товар", - рассказали в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Однако, несмотря на кричащую рекламу, покупатели не кинулись скупать товары. Настороженно люди стали относиться и к скидкам, основательно сверяя их с ценой продукции на других источниках. Хотя на официальном сайте "киберпонедельника" говорится о скидках до 90 процентов и о 200 магазинах, которые участвуют в акции. "Покупатель привык к подобным акциям и подходит к ним более спокойно. Ажиотажа не было, люди спокойно приходили на площадку и делали это, когда им удобно", - отметила Мария Комендантова, управляющий партнер LED agency, организатор "Киберпонедельника".

В этом году максимальные скидки можно было увидеть в таких категориях как товары для дома, одежда или обувь. В одежде, прежде всего потому, что тут присутствует сезонный фактор. Заканчивается один сезон, начинается другой, и у продавцов есть возможность распродать товарные остатки по хорошим ценам.

Фото: iStock
Онлайн-оплата пошлины за покупки в интернете возможна со следующей недели

Также традиционно одной из самых популярных категорий стала бытовая техника и электроника. Но больших скидок в данной категории, как всегда, не нашлось. Та маржа, на которой работают компании, поставляющие технику, как правило, не превышает 6-10 процентов. Поэтому и скидки оказываются схожего размера. Исключение - прошлогодние модели, ставшие менее популярными. В дни распродажи также активно продаются небольшие гаджеты, вроде фитнес-трекеров и мелкой кухонной техники (вафельницы, хлебопечки и так далее).

"Киберпонедельник", будучи онлайн-распродажей, привлекает большее количество молодой аудитории, нежели черная пятница. Более 50 процентов аудитории "Киберпонедельника" - это молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет, 22 процента в возрасте от 35 до 44 лет и только 14,5 процента - люди, которым от 45 до 54 лет. Во время распродажи молодые люди активно интересовались в интернете продуктами. "Уже в воскресенье (до "официального” начала "Киберпонедельника") категория продуктов выросла на треть по сравнению с обычным днем января", - отметили в интернет-магазине OZON.

По данным интернет-магазина, акция с каждым годом становится все более мультикатегорийной - люди комбинируют в заказах товары из трех-четырех категорий. Быстрее всего в этом году росли детские товары, товары для дома, категория красоты и здоровья. К этим товарам из трех-четырех категорий покупатели стали добавлять и еду.

Экономика Товары и цены
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