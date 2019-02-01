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01.02.2019 11:33
Рубрика: Экономика

Сбербанк повысил ставки по всем рублевым вкладам

Текст: Роман Маркелов
Сбербанк с 1 февраля повышает ставки по рублевым вкладам, а также запускает новый промовклад, говорится в релизе, распространенном пресс-службой Сбербанка.
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Повышение процентных ставок по базовой и онлайн-линейке вкладов составит 0,15-0,6 процентных пункта. Промовклад "Лови выгоду" действует до 31 марта 2019 года включительно, ставка по нему составит 7,1-7,65 процента годовых, говорится в релизе. Минимальная сумма для открытия промовклада составляет 50 тысяч рублей. До этого Сбербанк повышал ставки по промовкладам в конце декабря, ставки в базовой линейке - осенью.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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О росте ставок по рублевым вкладам с 1 февраля также объявил Альфа-банк. Ставки по ним выросли в среднем на 0,2 процентных пункта, говорится в сообщении банка. Ставки поднялись для вкладов со сроком привлечения от года до трех лет.

Российские банки начали повышать ставки по рублевым вкладам во второй половине 2018 года на фоне роста ключевой ставки Банка России. Кроме того, в повышении доходности вкладов свою роль сыграла сезонность и необходимость привлечения дополнительной ликвидности.

Экономика Финансы Банки Компании Финансы Сбербанк
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