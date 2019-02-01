Сдать биометрию можно во всех клиентских центрах Почта Банка

Почта Банк завершил оснащение всех своих флагманских клиентских центров оборудованием для сбора биометрических данных. Теперь клиенты могут сдать биометрию образцы фотографий и голоса для удаленной идентификации в 426 отделениях банка в 83 регионах России. Это полностью соответствует требованиям законодательства по необходимому количеству точек приема.

Как рассказали в банке, биометрические данные можно сдать в клиентских центрах не только в крупных, но и в небольших городах. Среди них Каменск-Шахтинский (Ростовская область), Ноябрьск (Ямало-Ненецкий автономный округ), Рыбинск (Ярославская область), Глазов (Удмуртская Республика), Шелехов (Иркутская область) и других.

К Единой биометрической системе (ЕБС) Почта Банк подключился одним из первых - с 1 июля 2018 года сбор биометрических данных стартовал в 122 отделениях банка по всей стране. Банк также одним из первых запустил удаленную идентификацию в интернет-банке и в мобильном приложении. Клиенты, имеющие биометрический контрольный шаблон в ЕБС и успешно прошедшие удаленную идентификацию, могут открыть счет и получить доступ к различным продуктам и услугам банка как через интернет-банк, так и через мобильное приложение. Оно интегрировано с мобильным приложением "Ключ Ростелеком" на платформе Android (доступно в Play Market). В ближайшее время приложение будет запущено и на операционной системе iOS.

Внутреннюю идентификацию клиентов по изображению лица для защиты от мошеннических операций Почта Банк начал применять еще в 2016 году, задолго до внедрения ЕБС. Образец изображения лица клиента в обязательном порядке записывается при первом визите в банк, и в дальнейшем слепок используется для идентификации человека при каждом обращении (помимо предъявления паспорта). Система введена для предотвращения мошеннических сделок и позволяет надежно защитить все операции клиентов банка. В Почта Банке отмечают, что только в 2016-2017 годах с помощью биометрии удалось предотвратить несколько десятков тысяч потенциально мошеннических сделок объемом около 3 миллиардов рублей.

Именно опыт работы с биометрическими данными во внутренних процессах позволил банку в числе первых присоединиться к ЕБС и стать одним из ключевых участников этого крупного государственного проекта, отметил член правления, директор по управлению рисками Почта Банка Святослав Емельянов. Благодаря этому опыту удалось масштабировать процесс на всю сеть флагманских клиентских центров по всей стране. "Сдав биометрические данные, клиенты смогут использовать удаленную идентификацию при обращении в банк, что, в конечном итоге, повысит доступность банковских услуг жителям даже отдаленных населенных пунктов и обеспечит защиту их банковских операций", - подчеркнул Святослав Емельянов.

Одним из передовых банков в работе с ЕБС Почта Банк называют и в "Ростелекоме". "Коллеги быстро проводят цифровизацию своих отделений и бизнес-процессов, - говорит директор по цифровой идентичности "Ростелекома" Иван Беров. - Опережающие темпы внедрения новых полезных для граждан технологий - это то, что определяет банки будущего. Каждый клиент Почта Банка сегодня может как прийти в удобное для него отделение банка для регистрации биометрии, так и воспользоваться услугами банка из любой точки мира".