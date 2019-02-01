Скандально ушедший из "Спартака" тренер возглавил минское "Динамо"

Тренер Роман Пилипчук, скандально покинувший московский "Спартак" в мае 2018 года, нашел новую работу. Теперь он возглавляет минское "Динамо".

"Желаем удачи нашему главному тренеру и искренне надеемся, что с его приходом игра и результаты команды принесут много положительных эмоций истинным поклонникам "бело-синих"! - говорится в официальном сообщении на сайте клуба.

Судя по размещенному рядом фото, Роман Пилипчук уже успел провести тренировку с новым коллективом на сборе в Турции.

Беларусь станет шестой страной бывшего Советского Союза, в которой работает Пилипчук. Ранее он трудился в штабах "Шинника", "Спартака", "Ахмата" и московского "Динамо", украинских "Кривбасса" и "Зари", возглавлял донецкий "Олимпик", молдавскую "Дачию", "Спартак" из Юрмалы и молодежную сборную Таджикистана.

В минувшем сезоне минчане взяли "бронзовые" медали первенства Беларуси.