США и Китай достигли понимания в вопросах двусторонней торговли

В четверг в Вашингтоне завершился второй раунд торгово-экономических переговоров между США и КНР. Согласно заверениям сторон, Пекин и Вашингтон смогли достичь прогресса в восстановлении баланса в двусторонней торговле, экспорту технологий и защите прав на интеллектуальную собственность. Китай, в частности, согласился активно наращивать импорт американской сельхозпродукции, энергетических ресурсов, промышленных товаров и услуг.

"Во время этого раунда консультаций стороны провели откровенные дискуссии по восстановлению торгового баланса, экспорту технологий, защите прав на интеллектуальную собственность и другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - рассказал об итогах переговоров глава китайской делегации вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, чьи слова приводит агентство Синьхуа.

Несмотря на ряд уступок, китайская сторона позитивно оценивает итоги переговоров. По их мнению, был достигнут важный прогресс.

Третий раунд американо-китайских торгово-экономических переговоров должен пройти в середине февраля в Пекине. Планируется, что американскую делегацию возглавит министр финансов США Стивен Мнучин.

На полях саммита G-20, прошедшего в Буэнос-Айресе в начале декабря прошлого года, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились в течение трех месяцев предпринять шаги для заключения торгового соглашения между США и Китаем. Трамп согласился с первого января не повышать тарифы с 10 до 25 процентов на китайскую продукцию на общую сумму 200 миллиардов долларов, как планировалось ранее.