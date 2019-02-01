США обманули ОАЭ об угрозе столкновения с российским спутником

Соединенные Штаты ввели в заблуждение Объединенные Арабские Эмираты, заставив их уклонить свой спутник от якобы приближающегося российского аппарата "Луч", несмотря на заверения Москвы в отсутствии угрозы.

Это выяснили сотрудники Астрокосмического научного центра (АНЦ), сообщает РИА Новости. По данным ученых, ОАЭ получили от американских военных информацию об опасном сближении спутника YahSat-1B с "Лучом" в мае прошлого года. США утверждали, что космические аппараты должны были пролететь на расстоянии от 140 метров до 9,65 километра друг от друга.

Эту ситуацию в ОАЭ оценили как опасную. МИД России и госкорпорация "Роскосмос" вынуждены были отвечать на запросы Эмиратов, говорится в документе АНЦ.

В результате арабский спутник провел маневры уклонения от возможного столкновения с "Лучом". Хотя, по данным российской автоматизированной системы предупреждений об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, на самом деле, YahSat-1B и "Луч" никогда не находились друг к другу ближе, чем на 40 километров. "Информация от США вводила в заблуждение", - подчеркивают в АНЦ.

Отметим, что арабский спутник связи YahSat-1B был выведен на орбиту в 2012 году. Российский космический аппарат ретрансляции "Луч" работает в космосе с 2014 года.