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01.02.2019 06:00
Рубрика: Экономика

США своими санкциями и ставкой ФРС укрепят рубль

Текст: Георгий Панин
Дмитрий Лемаев, финансовый аналитик, специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Рубль имеет все шансы вырасти к доллару и евро после решения ФРС США по ставке и сопровождавшей ее мягкой риторике американского регулятора.

Накануне ФРС ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5 процента годовых. Кроме того, комментируя свое решение, регулятор отметил неплохие результаты, которые показывает рынок труда в стране, отметив при этом замедление темпов роста инвестиций в основной капитал.

Фото: iStock
Названы регионы с самым большим ростом валютных вкладов

Как и надеялись инвесторы, ФРС заявила, что впредь она будет осторожно подходить к вопросам изменения монетарной политики на фоне достаточно сложной ситуации в мировой экономике.

После заявлений американского регулятора, доллар на международном валютном рынке стал достаточно стремительно терять позиции, а валюты развивающихся стран, в том числе и рубль, укрепляться.

Еще одним позитивным фактором для рубля являются растущие цены на нефть, которые поддержали данные по сокращению более чем вдвое поставок нефти из Саудовской Аравии в США за неделю.

В более долгосрочном плане цены на нефть поддерживаются и довольно сложной ситуацией в Венесуэле, против нефтегазового сектора которой были введены новые американские санкции. Участники рынка полагают, что вскоре могут начаться перебои с поставками нефти из этой латиноамериканской страны, что приведет к очередному скачку наверх нефтяных котировок.

Вероятно, в ближайшей перспективе рубль имеет все шансы на дальнейшее укрепление против доллара и евро. Он может дойти до 65 рублей за доллар и до 74,5 рубля за евро.

Экономика Финансы Валютный рынок
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